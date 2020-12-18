Задержанного с наркотиками сотрудника Девятой службы ГКНБ водворили в СИЗО-1

Сотрудника Девятой службы ГКНБ, задержанного с наркотиками, водворили в СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. А.К. будет находиться под стражей до 15 февраля 2021 года.

Известно, что прапорщик А.К. во время задержания предоставил служебное удостоверение действующего сотрудника Девятой службы ГКНБ. Документ подписан начальником ведомства Тимуром Шабданбековым.

Фото 24.kg. Удостоверение сотрудника Девятой службы ГКНБ

В пресс-центре госкомитета заявили, что А.К. действительно ранее служил в ведомстве, однако его уволили за неисполнение условий контракта. В ГКНБ объяснили, что сотрудник вовремя не сдал удостоверение.

Напомним, что в столице задержали сотрудника Девятой службы с 10 спичечными коробками с гашишем. Ему вменяют «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.