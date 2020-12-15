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Происшествия

На Иссык-Куле оштрафовали 25 пьяных водителей на 17 тысяч 500 сомов каждого

На прошлой неделе в Иссык-Кульской области задержали 25 пьяных водителей авто. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, каждого из них оштрафовали на 17 тысяч 500 сомов, машины поставили на штрафстоянку.

«В области проходят дополнительные рейды, которые проводятся каждую неделю. Всего во время рейда выявили 972 водителя, нарушившего ПДД. Проведение таких мероприятий направили на снижение числа нарушителей, уменьшения количества ДТП, а самое главное — снижения числа пострадавших в авариях людей, особенно несовершеннолетних», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176671/
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