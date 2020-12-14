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Происшествия

В Бишкеке мужчина угнал автомобиль и попал в аварию

В Бишкеке задержан подозреваемый в угоне, который попал в аварию. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

По данным ведомства, 3 декабря в УВД Первомайского района с заявлением обратился кыргызстанец. Он заявил, что у него угнали машину «Ниссан Цефиро». После угона злоумышленник попал в ДТП.

Уточняется, что в ходе следственно-разыскных мероприятий оперативники УВД Первомайского района задержали 32-летнего подозреваемого в угоне.

«Мужчину доставили в следственную службу, а после водворили в ИВС ГУВД Бишкека», — подчеркнули в милиции.

Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района, начато досудебное производство по статье 206 «Угон автомототранспортного средства» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176564/
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