В Бишкеке водитель Honda сбил пешехода. Его задержали

В Бишкеке задержали водителя, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

Фото УПСМ. В Бишкеке задержали водителя, сбившего пешехода

По ее данным, 7 декабря в 11.30 по улице Толстого водитель на неустановленной машине сбил 20-летнего пешехода и скрылся с места аварии. В результате пострадавшего доставили в больницу.

Сотрудники УПСМ в ходе розыска задержали 43-летнего подозреваемого водителя Honda CR-V с помощью камер «Безопасного города» и доставили в ГУВД Бишкека. Авто поставили на штрафстоянку.