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Происшествия

На 28 тысяч сомов оштрафовали предприятие по поставке битума и асфальта

На 28 тысяч сомов оштрафовали предприятие по поставке битума и асфальта. Об этом сообщили в Госэкотехинспекции.

По ее информации, на основании многочисленных обращений жителей города Токмака инспекторы провели внеплановую проверку ОсОО «Ис-Сабы», которое занимается поставкой битума и асфальта. В ходе рейда выявили ряд нарушений, поэтому предприятие оштрафовали на 28 тысяч сомов и предъявили иск на 18 тысяч 500 сомов.

«Предприятие нарушило порядок составления экологического паспорта для объектов хозяйственной деятельности. В экологическом паспорте количество источников выброса не соответствует фактическим. Предприятие не разработало план мероприятий по охране окружающей среды, не производит оплату за природопользование», — заявили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176298/
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