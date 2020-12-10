На 28 тысяч сомов оштрафовали предприятие по поставке битума и асфальта. Об этом сообщили в Госэкотехинспекции.

По ее информации, на основании многочисленных обращений жителей города Токмака инспекторы провели внеплановую проверку ОсОО «Ис-Сабы», которое занимается поставкой битума и асфальта. В ходе рейда выявили ряд нарушений, поэтому предприятие оштрафовали на 28 тысяч сомов и предъявили иск на 18 тысяч 500 сомов.

«Предприятие нарушило порядок составления экологического паспорта для объектов хозяйственной деятельности. В экологическом паспорте количество источников выброса не соответствует фактическим. Предприятие не разработало план мероприятий по охране окружающей среды, не производит оплату за природопользование», — заявили в пресс-службе.