В Иссык-Кульской области мужчина бейсбольной битой до смерти забил родного отца. Об этом сообщили в УВД региона.

Фото УВД региона. На Иссык-Куле мужчина бейсбольной битой до смерти забил родного отца

По его данным, вчера в милицию поступило сообщение о том, что в селе Ананьево в частном доме нашли труп пожилого мужчины с признаками насильственной смерти.

Прибывшие на место сотрудники милиции установили, что голову убитого размозжили неизвестным твердым предметом. Выяснилось, что убитому было 74 года.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 130 «Убийство» УК КР.

41-летний подозреваемый в преступлении оказался сыном убитого. На предварительном допросе он рассказал, что после ссоры с отцом несколько раз ударил его бейсбольной битой по голове, а после скрылся. Мужчину водворили в ИВС.