Вымогательство взятки. ГРС опровергает задержание сотрудников ГУ «Унаа»

Сотрудников ГУ «Унаа» не задерживали. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГРС.

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По ее данным, ранее появилась информация о проведенных оперативно-разыскных мероприятиях работниками ГСБЭП в бишкекском городском отделе ГУ «Унаа» и задержании сотрудника по факту вымогательства взятки у граждан, которые пришли получать водительские удостоверения.

«По итогам проведенной операции финансовые средства у сотрудника ГУ «Унаа» не нашли, а также факт его задержания не подтвержден. Однако при проведении мероприятий выявили деньги у представителя одной из автошкол Бишкека, его задержали», — проинформировали в ведомстве.

Ранее в ГСБЭП заявили, что в столице задержали несколько сотрудников ГУ «Унаа» за вымогательство взятки.