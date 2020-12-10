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Происшествия

В Ноокене женщина убила мужа. Суд применил амнистию и отпустил ее

Ноокенский районный суд приговорил женщину, обвиняемую в убийстве супруга, к трем годам лишения свободы. Об этом указывается в приговоре суда.

Уточняется также, что суд применил амнистию и отпустил 47-летнюю И.З.

В приговоре говорится, что в день происшествия женщина готовила ужин. Вернувшийся с работы муж стал обвинять ее, что она готовит еду грязными руками. Между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил нож. Женщина вырвала из рук мужа нож и вонзила его ему в грудь.

В ходе судебного разбирательства обвиняемая частично признала свою вину. По ее словам, она схватила нож, а дальше не помнит, что произошло.

Экспертиза показала, что у обвиняемой был физиологический аффект во время совершения преступления.

Свидетели показали, что супруг И.З. выпивал и бил ее. Брат погибшего подтвердил эти показания и сообщил, что не имеет претензий к И.З. По его словам, погибший не давал покоя семье.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176136/
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