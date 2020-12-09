11:33
USD 84.80
EUR 102.84
RUB 1.15
Происшествия

Расплачивался фальшивыми долларами. На Иссык-Куле задержали подозреваемого

В Иссык-Кульской области задержали бишкекчанина, сбывавшего фальшивые долларовые купюры. Об этом сообщили в УВД региона.

По его данным, в милицию обратились жители сел Кызыл-Суу и Дархан и рассказали, что с 23 по 26 ноября неизвестный мужчина купил товар на небольшую сумму, расплатился $100 и получил сдачу в сомах. Позже выяснилось, что купюра фальшивая. Такая же ситуация произошла и в Караколе 20 ноября.

Факты зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 225 «Подделка денег и ценных бумаг с целью сбыта либо хранение с целью сбыта» УК КР.

29-летнего подозреваемого задержали, им оказался житель Бишкека, который на предварительном допросе признал свою вину. По словам задержанного, он купил фальшивые $5 тысяч за $2 тысячи у приятеля.

Сейчас милиция устанавливает пострадавших от мошеннических схем мужчины.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176036/
просмотров: 616
Версия для печати
Материалы по теме
В Иссык-Кульскую область поступило 67 тысяч доз вакцины от гриппа
В Тюпском районе задержали скотокрада
В Бишкеке задержали подозреваемых в ограблении жителя столицы
Из Иссык-Куля выловили еще 30 километров браконьерских сетей
Цифра дня. 2 тысячи 425 пожаров произошло в Кыргызстане с начала года
Вымогал у женщины $2 тысячи. Подозреваемого задержали
Убийство в горах Энильчека. Дело прекращено в связи со смертью подозреваемого
Показал пистолет в Instagram. Задержан подозреваемый в незаконном обороте оружия
В Бишкеке задержали двоих подозреваемых в изготовлении наркотиков
На Иссык-Куле при строительстве социальных объектов завысили стоимость работ
Популярные новости
Массовая драка кыргызстанцев и&nbsp;дагестанцев произошла в&nbsp;Москве Массовая драка кыргызстанцев и дагестанцев произошла в Москве
В&nbsp;Бишкеке гражданин Пакистана, угрожая игрушечным пистолетом, ограбил банк В Бишкеке гражданин Пакистана, угрожая игрушечным пистолетом, ограбил банк
Член ОПГ устроил стрельбу в&nbsp;кафе. Он&nbsp;был судим за&nbsp;убийство милиционера Член ОПГ устроил стрельбу в кафе. Он был судим за убийство милиционера
Массовая драка в&nbsp;Бишкеке. Всех задержанных отпустили Массовая драка в Бишкеке. Всех задержанных отпустили
Бизнес
Атаман из&nbsp;Кыргызстана Физиев сразится с&nbsp;Мойкано на&nbsp;UFC 256. Смотри в&nbsp;O!TV Атаман из Кыргызстана Физиев сразится с Мойкано на UFC 256. Смотри в O!TV
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в&nbsp;магазине O!Store Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в магазине O!Store
9 декабря, среда
11:29
В мире COVID-19 заразились свыше 67,5 миллиона, умерли более 1,5 миллиона В мире COVID-19 заразились свыше 67,5 миллиона, умерли...
11:27
Куда может обратиться жертва семейного насилия. Контакты кризисных центров и НПО
11:23
Массовое отравление детей. Эльвира Сурабалдиева поручила провести расследование
11:17
В Бишкеке могут повысить тариф за проезд при оплате наличными
11:16
В Кыргызстане еще 10 медиков заразились коронавирусом