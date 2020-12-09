Расплачивался фальшивыми долларами. На Иссык-Куле задержали подозреваемого

В Иссык-Кульской области задержали бишкекчанина, сбывавшего фальшивые долларовые купюры. Об этом сообщили в УВД региона.

По его данным, в милицию обратились жители сел Кызыл-Суу и Дархан и рассказали, что с 23 по 26 ноября неизвестный мужчина купил товар на небольшую сумму, расплатился $100 и получил сдачу в сомах. Позже выяснилось, что купюра фальшивая. Такая же ситуация произошла и в Караколе 20 ноября.

Факты зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 225 «Подделка денег и ценных бумаг с целью сбыта либо хранение с целью сбыта» УК КР.

29-летнего подозреваемого задержали, им оказался житель Бишкека, который на предварительном допросе признал свою вину. По словам задержанного, он купил фальшивые $5 тысяч за $2 тысячи у приятеля.

Сейчас милиция устанавливает пострадавших от мошеннических схем мужчины.