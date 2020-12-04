Взял $100 тысяч за квартиру и исчез. В Бишкеке задержан мошенник

Оперативники столичной милиции задержали подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека.

«1 декабря с заявлением в милицию обратилась гражданка З.Е. с просьбой принять меры в отношении гражданина О.Т., который в начале марта под предлогом продажи квартиры, расположенной в многоэтажном доме по улице Каралаева, взял у нее $100 тысяч и скрылся. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Оперативникам службы криминальной милиции Октябрьского РУВД стало известно, что подозреваемый скрывается в арендованной им квартире по улице Жукеева-Пудовкина. Он был задержан», — рассказали в управлении.

Фото пресс-службы УВД Октябрьского района Бишкека

Следствие считает, что это мог быть не единичный факт мошенничества. Тех, кто мог пострадать от действий злоумышленника, в милиции просят обратиться по следующим номерам телефонов: 0772333201, 0707814444 и 102.