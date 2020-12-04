12:22
USD 84.80
EUR 102.77
RUB 1.13
Происшествия

В Москве задержаны пятеро объявленных в международный розыск кыргызстанцев

В Москве задержаны пятеро объявленных в международный розыск кыргызстанцев. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД КР. Среди них есть мошенники и те, кто разыскивался милицией за покушение на убийство целой семьи.

При содействии представительства МВД КР в РФ в ноябре правоохранительными органами Российской Федерации установлены и задержаны:

  • 28-летний уроженец Чуйской области, находившийся в розыске с августа за мошенничество, совершенное в крупном размере. В октябре 2017 года он продал свою автомашину «Мерседес Даймлер-Крайслер S-500» на которую по определению суда был наложен арест, после этого скрылся в неизвестном направлении. Потерпевшей был причинен материальный ущерб на сумму больше 342 тысяч сомов.
  • 31-летний уроженец Чуйской области, объявленный в межгосударственный розыск в 2019 году. Он разыскивался сотрудниками ГКНБ за подстрекательство к использованию должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы.
  • 27-летний уроженец Джалал-Абадской области, объявленный в межгосударственный розыск в 2019 году за покушение на убийство семьи в одном из сел Сузакского района.
  • 35-летний уроженец Баткенской области, который разыскивался ГСБЭП по факту злоупотребления должностным положением и за служебный подлог.
  • 46-летний уроженец Джалал-Абадской области, который осенью 2015 года обманом завладел имуществом жителя Сузакского района, нанеся ему ущерб на сумму в 810 тысяч сомов.

По информации МВД, решается вопрос об экстрадиции задержанных на родину. Представительство МВД Кыргызской Республики в Российской Федерации продолжает поиск скрывающихся на территории России фигурантов уголовных дел.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175534/
просмотров: 542
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке милиция вернула родителям потерявшегося ребенка
Показал пистолет в Instagram. Задержан подозреваемый в незаконном обороте оружия
Массовая драка произошла возле ЦУМа. Задержали 15 человек
Бишкекчанка пожаловалась на бездомных, спящих прямо у мусорных баков
В Чуйской области задержаны трое подозреваемых, напавших на сотрудника милиции
Скончался доктор философских наук, политолог Сергей Масаулов
События в Кой-Таше. Канату Сагымбаеву предлагали бежать из страны, он отказался
Фарида Ниязова и Каната Сагымбаева адвокат просит отпустить под домашний арест
В Бишкеке задержан мошенник, обещавший трудоустройство в китайской фирме
Задержан директор государственного учреждения «Кадастр» Абдумуктар Маматов
Популярные новости
Избиение шестилетнего Рамазана. Мать отказалась от&nbsp;родного ребенка Избиение шестилетнего Рамазана. Мать отказалась от родного ребенка
Тело погибшего в&nbsp;Италии кыргызстанца Максима Глинчина доставят на&nbsp;родину Тело погибшего в Италии кыргызстанца Максима Глинчина доставят на родину
В&nbsp;Узгенском районе повесилась восьмилетняя девочка В Узгенском районе повесилась восьмилетняя девочка
Милиция задержала родственника Рыспека Акматбаева Милиция задержала родственника Рыспека Акматбаева
Бизнес
MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и&nbsp;топовые игры нон-стоп MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и топовые игры нон-стоп
Пять лет топливо &laquo;Евро-5&raquo; в&nbsp;Кыргызстане реализует сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Пять лет топливо «Евро-5» в Кыргызстане реализует сеть АЗС «Газпромнефть»
Beeline продолжает расширять сеть: более 560 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: более 560 базовых станций с начала года!
Яндекс Go&nbsp;запустил в&nbsp;Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей Яндекс Go запустил в Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей
4 декабря, пятница
12:18
Убийство в горах Энильчека. Дело прекращено в связи со смертью подозреваемого Убийство в горах Энильчека. Дело прекращено в связи со ...
12:12
В секретариате президента рассказали, сколько осужденных просят помилования
11:55
В Москве задержаны пятеро объявленных в международный розыск кыргызстанцев
11:53
Попытка узурпации власти. Первый системный и полный анализ проекта Конституции
11:30
Между выборами и пандемией. Почему укрепляется доллар?