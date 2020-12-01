17:10
USD 84.80
EUR 101.58
RUB 1.11
Происшествия

На окраине Бишкека самопроизвольно загорелся автомобиль

На окраине Бишкека в районе рынка «Чекиш-Ата» самопроизвольно загорелся автомобиль. Видео происшествия в Сети опубликовали очевидцы. По их словам, водитель успел выскочить из автомобиля. Машина полностью сгорела.

В пресс-службе МЧС 24.kg подтвердили эту информацию и сообщили подробности инцидента.

«Автомобиль загорелся на улице Алма-Атинской. В 15.27 на место возгорания прибыл пожарный расчет. В 15.48 огонь был полностью потушен», — рассказали редакции.

По факту пожара ведется разбирательство. Выясняются причины возгорания.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175116/
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Милиционер пытался пешком догнать внедорожник. Видео погони появилось в Сети
Прокуратура вернула Бишкеку 27,5 сотки земли стоимостью 8,5 миллиона сомов
Рейс в один конец. Кыргызстанцев вербуют для перевозки мигрантов из Сирии
Таможня выявила контрабанду на общую сумму 3 миллиона сомов
В Ноокене в результате аварии погибли три человека
Вторая волна COVID-19. Ситуация в Бишкеке немного стабилизировалась
Кримавторитет по прозвищу Дженго объявлен в розыск
В городе Ош водитель не справился с управлением и врезался в билборд
Директора Исторического музея временно отстранили от должности
В здании филиала Налоговой службы произошел пожар
Популярные новости
Возле Бишкека перевернулась маршрутка. Есть пострадавшие Возле Бишкека перевернулась маршрутка. Есть пострадавшие
В&nbsp;Боомском ущелье произошла авария. Водители не&nbsp;заменили шины В Боомском ущелье произошла авария. Водители не заменили шины
В&nbsp;Узгенском районе повесилась восьмилетняя девочка В Узгенском районе повесилась восьмилетняя девочка
Милиция задержала родственника Рыспека Акматбаева Милиция задержала родственника Рыспека Акматбаева
Бизнес
Зимние графики работы ЦОНов &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Зимние графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»
Акция &laquo;Счастливая неделя&raquo;! VIP-номера MegaCom со&nbsp;скидкой до&nbsp;100 процентов Акция «Счастливая неделя»! VIP-номера MegaCom со скидкой до 100 процентов
Кыргызский футбольный союз принял решение по&nbsp;новому логотипу Кыргызский футбольный союз принял решение по новому логотипу
C&nbsp;наступлением холодов детский организм больше всего подвергается риску заболеть C наступлением холодов детский организм больше всего подвергается риску заболеть
1 декабря, вторник
17:04
На окраине Бишкека самопроизвольно загорелся автомобиль На окраине Бишкека самопроизвольно загорелся автомобиль...
17:03
В новую Конституцию предлагают ввести норму о люстрации
16:55
Зимние графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»
16:45
Махинации с ценами на электроэнергию обсуждают на заседании комитета ЖК
16:40
Милиционер пытался пешком догнать внедорожник. Видео погони появилось в Сети