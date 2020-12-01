На окраине Бишкека самопроизвольно загорелся автомобиль

На окраине Бишкека в районе рынка «Чекиш-Ата» самопроизвольно загорелся автомобиль. Видео происшествия в Сети опубликовали очевидцы. По их словам, водитель успел выскочить из автомобиля. Машина полностью сгорела.

В пресс-службе МЧС 24.kg подтвердили эту информацию и сообщили подробности инцидента.

«Автомобиль загорелся на улице Алма-Атинской. В 15.27 на место возгорания прибыл пожарный расчет. В 15.48 огонь был полностью потушен», — рассказали редакции.

По факту пожара ведется разбирательство. Выясняются причины возгорания.