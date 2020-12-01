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Происшествия

Милиционер пытался пешком догнать внедорожник. Видео погони появилось в Сети

В Бишкеке сотрудник патрульной милиции попытался пешком догнать нарушителя, скрывающегося от него на внедорожнике Toyota Highlander. Видео необычной погони появилось в Сети.

В пресс-службе управления патрульной милиции Бишкека 24.kg сообщили подробности инцидента.

«Сегодня примерно в 13.30 на пересечении улиц Байтика Баатыра и Кулатова экипаж патрульной машины обратил внимание на припаркованный в неположенном месте внедорожник. При проверке документов выяснилось, что у нарушителя нет водительского удостоверения. При этом мужчина вел себя агрессивно, не подчинялся приказам. В какой-то момент он ударил сотрудника милиции и попытался скрыться», — сообщили в патрульной милиции.

Отмечается, что водитель внедорожника задержан. По факту произошедшего ведется разбирательство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175114/
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