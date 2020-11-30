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Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

На Иссык-Куле пьяный сосед пытался изнасиловать 12-летнюю девочку. Его осудили

Иссык-Кульский районный суд признал виновным 51-летнего Ж.И. по статье «Покушение на изнасилование». Об этом 24.kg сообщили в районном надзорном органе.

Уточняется, что в момент совершения преступления мужчина был пьян.

«Ж.И. повалил 12-летнюю девочку на пол и пытался ее изнасиловать. Когда потерпевшая закричала, в дом забежал ее отец и предотвратил преступление. В суде мужчина не признал свою вину. По его словам, он всего лишь толкнул девочку, от чего она и упала. По результатам рассмотрения Иссык-Кульским районным судом обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет», — сказали редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174995/
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