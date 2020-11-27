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Происшествия

В Таласе мужчина убил своего односельчанина

В Манасском районе по подозрению в убийстве задержан мужчина. Об этом 24.kg сообщили в УВД Таласской области.

Уточняется, что 25 ноября в милицию поступило сообщение о найденном трупе 59-летнего Д.И.

«Выехавшая на место оперативно-следственная группа выявила колото-резаные раны на теле погибшего. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. По подозрению в совершении этого преступления задержан 33-летний житель этого же села И.Ж. Во время обыска у него дома обнаружили окровавленный нож, а также одежду со следами крови. Подозреваемый водворен в ИВС», — рассказали в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174765/
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