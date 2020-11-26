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Происшествия

В Аламединском районе мужчину подозревают в убийстве сожительницы

В Аламединском районе по подозрению в убийстве сожительницы задержан 41-летний З.В. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что женщина скончалась от ножевого ранения по пути в больницу.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. Сотрудники милиции по подозрению в совершении преступления задержали 41-летнего жителя Чуйской области З.В. По предварительным данным, убийство произошло в гостях на почве пьяной ссоры. Подозреваемый взял кухонный нож, ударил им в область левой ключицы свою сожительницу 33-летнюю Б.Л. Задержанный водворен в ИВС», — рассказали в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174527/
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