В Военно-Антоновке водитель «Лексуса» насмерть сбил пешехода

В Бишкеке задержан 25-летний водитель, насмерть сбивший пешехода в Военно-Антоновке. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«23 ноября примерно в 19.30 водитель на автомашине «Лексус-470» в селе Военно-Антоновка на улице Фрунзе совершил наезд на мужчину 50-55 лет, после чего скрылся с места ДТП. Пешеход от полученных травм скончался на месте», — сообщили в милиции.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Сотрудникам милиции удалось выяснить личность водителя. Он был задержан и доставлен в ОВД Сокулукского района. Машина поставлена на штрафстоянку. По факту происшествия ведется следствие.