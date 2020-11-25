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Происшествия

В Нарыне в ходе перестрелки пострадал случайный прохожий

В Нарыне в ходе перестрелки пострадал случайный прохожий. Об этом сообщила пресс-служба УВД Нарынской области.

По ее данным, инцидент произошел у ресторана на улице Кулумбаева города Нарына 24 ноября примерно в 18.20.

Установлено, что между 23-летним К.А. и 21-летним Т.Е. произошел конфликт, в ходе которого один из участников ссоры открыл стрельбу из неустановленного оружия.

В результате инцидента травму в правую ногу получил случайный прохожий М.Д., 1997 года рождения.

Пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение областной больницы.

По данному факту начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство». В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личностей участников инцидента и их задержанию.

В УВД области отмечают, что ни один из них не имеет отношения к организованной преступности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174417/
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