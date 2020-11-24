В Ноокатском районе за 60 тысяч сомов продали государственный детский сад

Сотрудники айыл окмоту и Центра земельно-аграрной реформы Ноокатского района незаконно передали в частную собственность здание муниципального детского сада. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Здание с земельным участком площадью 0,18 га продали всего за 60 тысяч сомов.

«При этом проверкой выявлено, что рыночная стоимость детского сада составляет 4 миллиона 129 тысяч сомов. Следует отметить, что в соответствии с законодательством Кыргызской Республики передача социальных объектов в частную собственность запрещена. 18 ноября по факту злоупотребления должностным положением начато досудебное производство», — говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратурой района в целях возврата незаконно приватизированного имущества внесено исковое заявление в суд.