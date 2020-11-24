В Кочкорском районе в ДТП погибла 19-летняя девушка

В Кочкорском районе Нарынской области в ДТП погибла 19-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, 23 ноября примерно в 22.10 на 243-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт (село Толок) водитель автомашины «Нексия» сбил лошадь и съехал с дороги.

В результате столкновения на месте скончалась 19-летняя девушка и пострадали трое мужчин 1993, 1997, 1999 годов рождения.

Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили пострадавших из автомобиля и передали службе скорой помощи.