10:42
USD 84.80
EUR 100.70
RUB 1.12
Происшествия

В Кочкорском районе в ДТП погибла 19-летняя девушка

В Кочкорском районе Нарынской области в ДТП погибла 19-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, 23 ноября примерно в 22.10 на 243-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт (село Толок) водитель автомашины «Нексия» сбил лошадь и съехал с дороги.

В результате столкновения на месте скончалась 19-летняя девушка и пострадали трое мужчин 1993, 1997, 1999 годов рождения.

Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили пострадавших из автомобиля и передали службе скорой помощи.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174205/
просмотров: 75
Версия для печати
Материалы по теме
В Кара-Балте в квартире найден труп пенсионерки
В Бишкеке реанимобиль скорой помощи попал в ДТП
За 10 месяцев сотрудники МЧС спасли 221 кыргызстанца
Имущество на 4,5 миллиона сомов спасли в пожарах за 10 месяцев
Глава Иссык-Кульской области Элчибек Джантаев попал в ДТП. Он в больнице
Пожар в кафе возле кинотеатра «Ала-Тоо» локализован
Служебная машина ГУОБДД попала в аварию
Жуткая авария в районе Канта. В больнице скончался 13-летний мальчик
Появилось видео момента жуткой аварии на объездной, где погибли три человека
В Ноокенском районе «Нива» упала с обрыва. Погибли два человека
Популярные новости
Пропавший в&nbsp;Бишкеке 22-летний Алексей Бубнов найден повешенным Пропавший в Бишкеке 22-летний Алексей Бубнов найден повешенным
В&nbsp;милиции сообщили подробности обнаружения тела пропавшего Алексея Бубнова В милиции сообщили подробности обнаружения тела пропавшего Алексея Бубнова
Неизвестные пришли в&nbsp;штаб &laquo;Ата Мекена&raquo;. Требуют извинений от&nbsp;Омурбека Текебаева Неизвестные пришли в штаб «Ата Мекена». Требуют извинений от Омурбека Текебаева
Сотрудники ГКНБ задержали криминального авторитета по&nbsp;прозвищу Чач Сотрудники ГКНБ задержали криминального авторитета по прозвищу Чач
Бизнес
Быстрый автокредит от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; новые возможности для кыргызстанцев Быстрый автокредит от «Бай-Тушума» — новые возможности для кыргызстанцев
На&nbsp;благотворительные средства в&nbsp;Таласе построили дошкольный комплекс на&nbsp;200 мест На благотворительные средства в Таласе построили дошкольный комплекс на 200 мест
Выиграй квартиру мечты! До&nbsp;завершения лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; девять дней Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» девять дней
Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255&nbsp;в O!TV на&nbsp;канале UFC&nbsp;ТВ Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255 в O!TV на канале UFC ТВ
24 ноября, вторник
10:38
В Кочкорском районе в ДТП погибла 19-летняя девушка В Кочкорском районе в ДТП погибла 19-летняя девушка
10:37
В мире COVID-19 заразились свыше 59,1 миллиона, в Кыргызстане — более 70 тысяч
10:34
В Кара-Балте в квартире найден труп пенсионерки
10:26
Строительство дома возле Ореховой рощи. Судебные разбирательства начнут заново
10:25
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 ноября