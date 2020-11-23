Убийство таксиста в Белеке. Милиция задержала последнего подозреваемого

Спустя восемь месяцев сотрудникам милиции удалось задержать последнего, четвертого подозреваемого в убийстве таксиста Жакшылыка Асанова. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД.

Тело занимавшегося частным извозом парня, напомним, было обнаружено 12 марта в Сокулукском районе недалеко от села Белек. Неизвестные напали на него, проломили голову и перерезали горло.

В начале мая оперативникам удалось задержать трех подозреваемых в совершении убийства: 21-летнего Ж.Р., 24-летнего А.Б. и 31-летнего П.Ж. Четвертому соучастнику преступления удалось скрыться. Он был объявлен в розыск.

«20 ноября оперативники третьего управления службы криминальной милиции задержали последнего подозреваемого в убийстве — 25-летнего Р.Д. Задержанный состоит на оперативном учете МВД как член одной из ОПГ. Он заключен под стражу. Ведется расследование», — сказали в милиции.

Фото пресс-службы МВД . Задержанный 25-летний Р.Д., подозреваемый в убийстве

По версии следствия, напомним, четверо подозреваемых 10 марта ночью в Бишкеке на пересечении улиц Киевской и Бейшеналиевой остановили машину такси. Водителя они попросили отвезти их в сторону Сокулукского района. Выехав за город, злоумышленники вынудили таксиста остановиться в безлюдном месте, после чего напали на него. Тело спрятали недалеко от места убийства. Завладев авто, убийцы вернулись в столицу. В милиции считают, что основным мотивом для убийства послужила приглянувшаяся преступникам «Хонда-Фит».