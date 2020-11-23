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Происшествия

Сотрудники ГКНБ выявили коррупционную схему в Налоговой службе

ГКНБ выявил коррупционную схему по незаконному возврату налогов, созданную руководителями одного из территориальных подразделений Налоговой службы. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ведомства.

«Следствием установлено, что ответственные должностные лица, вступив в преступный сговор с бизнесменами, наладили механизм возврата налогов по НДС путем дробления его на незначительные суммы. Эти действия позволили предпринимателям осуществлять возврат ранее переплаченных сумм НДС, минуя межведомственную комиссию по рассмотрению законности возврата налогов по НДС, где рассматриваются вопросы по образовавшимся налогам свыше 300 тысяч сомов. По результатам инициированных АКС налоговых перепроверок установлен ущерб в размере 5 миллионов 700 тысяч сомов, который на данный момент уже восстановлен», — сообщили в ГКНБ.

По факту злоупотребления должностным положением возбуждено уголовное дело. Обвинения предъявлены инспектору отдела проверок территориального подразделения Налоговой службы Бишкека М.Т., начальнику отдела УККН А.Т. и начальнику отдела центрального аппарата ГНС А.Р.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174097/
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