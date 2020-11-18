В городе Ош в багажнике машины жителя Иссык-Куля нашли автомат, ножи и наркотики

В Оше в багажнике машины нашли автомат, ножи и наркотики. Об этом сообщила пресс-служба УВД южной столицы.

По ее данным, сотрудники криминальной милиции провели спецоперацию по предварительно поступившей к ним информации. Оперативники остановили автомобиль BMW и провели обыск. Машиной управлял житель Иссык-Кульского района М.У., 1997 года рождения.

В результате обыска в багажнике автомобиля найдены огнестрельное оружие АК-103, калибра 7,62 миллиметра, шесть пуль от него, два ножа и 3,93 грамма гашиша. В тот же день милиционеры провели обыск в квартире в микрорайоне «Курманджан Датка», где временно проживал задержанный. В спальне также обнаружены наркотики — 4,2 грамма вещества, похожего на гашиш.

Отмечается, что в квартире также находился гражданин Ч.Н., 1991 года рождения, который состоит на учете МВД как член преступной группировки.

На найденные и изъятые предметы назначены судебно-криминалистическая, баллистическая и химическая экспертизы.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.