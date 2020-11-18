18:43
USD 84.80
EUR 100.69
RUB 1.11
Происшествия

В городе Ош в багажнике машины жителя Иссык-Куля нашли автомат, ножи и наркотики

В Оше в багажнике машины нашли автомат, ножи и наркотики. Об этом сообщила пресс-служба УВД южной столицы.

По ее данным, сотрудники криминальной милиции провели спецоперацию по предварительно поступившей к ним информации. Оперативники остановили автомобиль BMW и провели обыск. Машиной управлял житель Иссык-Кульского района М.У., 1997 года рождения.

В результате обыска в багажнике автомобиля найдены огнестрельное оружие АК-103, калибра 7,62 миллиметра, шесть пуль от него, два ножа и 3,93 грамма гашиша. В тот же день милиционеры провели обыск в квартире в микрорайоне «Курманджан Датка», где временно проживал задержанный. В спальне также обнаружены наркотики — 4,2 грамма вещества, похожего на гашиш.

Отмечается, что в квартире также находился гражданин Ч.Н., 1991 года рождения, который состоит на учете МВД как член преступной группировки.

На найденные и изъятые предметы назначены судебно-криминалистическая, баллистическая и химическая экспертизы.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173581/
просмотров: 115
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош сотрудники милиции задержали наркоторговца с 2,5 килограмма героина
Директор школы-гимназии № 6 в городе Ош ушел с должности добровольно
В городе Ош митингуют учителя школы № 6. Требуют вернуть прежнего директора
В Оше пригрозили митингами, если брата замглавы МВД не отпустят из-под ареста
В городе Ош 78-летнего пенсионера избили и ограбили
В городе Ош открыли отремонтированную улицу Абдыкадырова
Экс-министра образования и науки Каныбека Исакова похоронили в городе Ош
Арестанту в Кара-Куле принесли самсы с гашишем
Не поделили дорогу. В Оше милиционер выстрелил в водителя авто
В городе Ош отметили дни истории и памяти предков
Популярные новости
Задержан подозреваемый в&nbsp;выводе из&nbsp;Кыргызстана $23 миллионов Задержан подозреваемый в выводе из Кыргызстана $23 миллионов
Крупный пожар в&nbsp;селе Аламедин. Горят дом и&nbsp;СТО Крупный пожар в селе Аламедин. Горят дом и СТО
ГКНБ: За&nbsp;поборы задержан руководитель аппарата Соцфонда ГКНБ: За поборы задержан руководитель аппарата Соцфонда
Милиционер украл больше 1&nbsp;миллиона сомов из&nbsp;банковского терминала в&nbsp;Бишкеке Милиционер украл больше 1 миллиона сомов из банковского терминала в Бишкеке
Бизнес
Кыргызский футбольный союз передал Минздраву 10&nbsp;тысяч тест-наборов ПЦР Кыргызский футбольный союз передал Минздраву 10 тысяч тест-наборов ПЦР
Черная пятница: что важно знать и&nbsp;как подготовиться Черная пятница: что важно знать и как подготовиться
Как выросли охват и&nbsp;емкость 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О!. Еще 103 населенных пункта Как выросли охват и емкость 4G LTE от О!. Еще 103 населенных пункта
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок! Купите газовый котел и получите газ в подарок!
18 ноября, среда
18:42
В Бишкеке водитель Honda ездил с фальшивыми номерами. Его задержали В Бишкеке водитель Honda ездил с фальшивыми номерами. Е...
18:36
В городе Ош в багажнике машины жителя Иссык-Куля нашли автомат, ножи и наркотики
18:30
19 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:27
Одна колыбель на троих. Как выглядит кровать для тройни Садыра, Нургожо и Жапара
18:21
Завтра в одном из районов Бишкека не будет холодной воды