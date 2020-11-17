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Происшествия

В Кербене задержан 27-летний рэкетир, обложивший данью предпринимателя

В Кербене задержан 27-летний местный житель, вымогавший деньги у бизнесмена. Об этом сегодня сообщает пресс-служба СБНОН МВД.

«В УВД Джалал-Абадской области с заявлением обратился частный предприниматель. По его словам, некий молодой человек, имеющий отношение к криминальному миру, вместе с неизвестными лицами вымогает у него денежные средства в крупном размере. Личность подозреваемого была установлена. Ему 27 лет. Он был задержан сотрудниками милиции накануне в Кербене при передаче 11 тысяч сомов — части вымогаемых денег. Ведется работа по установлению остальных причастных к преступлению лиц», — сказали в милиции.

По версии следствия, бандой вымогателей дистанционно руководил 33-летний осужденный член ОПГ, отбывающий наказание в одном из учреждений ГСИН.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173309/
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