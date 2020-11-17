В Сузаке мужчина жестоко избил своего дядю. Его осудили на пять лет

Сузакский районный суд приговорил Т.С. к пяти годам лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений.

В приговоре суда указывается, что в сентябре на работу к обвиняемому пришел его дядя. Между мужчинами произошла перепалка, в ходе которой Т.С. нанес родственнику тяжкие побои.

В ходе разбирательства Т.С. частично признал свою вину. С его слов, дядя часто выпивал и избивал его.

«В день происшествия племянник, подумав, что дядя его попросит сходить за водкой и снова побьет, решил первым нанести удары. Когда мужчина упал, тот продолжил его пинать по телу и голове. В ходе судебного разбирательства Т.С. попросил прощения у потерпевшего. Последний отказался от каких-либо обвинений в адрес родственника. Суд признал Т.С. виновным и взял под стражу в зале суда», — сообщается в приговоре.