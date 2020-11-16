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Происшествия

Задержан подозреваемый в выводе из Кыргызстана $23 миллионов

Финансовой полицией пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный вывод денежных средств на территорию иностранных государств. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Отмечается, что за все время злоумышленниками выведено из республики свыше $23 миллионов. Вывод финансов осуществлялся под видом оплаты за товар.

«Следствием установлено, что в результате деятельности указанной преступной группы на территории КР государственному бюджету причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 347 миллионов сомов. 12 ноября по подозрению в совершении преступления задержан гражданин Т.М., фактически осуществлявший вывод денежных средств. 14 ноября в отношении задержанного применена мера пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО-1», — сообщили в Финполе.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются должностные лица, причастные к незаконной схеме. Выясняется происхождение денег.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173182/
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