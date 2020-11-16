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Происшествия

В Московском районе задержан 20-летний грабитель

Оперативники ОВД Московского района задержали 20-летнего подозреваемого в грабеже. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«14 сентября в 20.00 в одном из парков Московского района неизвестные избили и ограбили 39-летнего мужчину. Из-за полученных травм он был вынужден обратиться в больницу. О факте нападения стало известно сотрудникам милиции. Оперуполномоченным удалось выйти на след злоумышленников. Задержан один из подозреваемых в грабеже», — сообщили в милиции.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173161/
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