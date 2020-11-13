В Караколе задержали водителя, сбившего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Фото УВД Иссык-Кульской области. В Караколе задержали водителя, сбившего пешехода

По ее данным, сегодня примерно в 14.10 в дежурную часть ОВД города поступило сообщение о том, что неизвестная автомашина сбила пешехода по улице Кыдыр-Аке и водитель скрылся. Пострадавшего увезла карета скорой помощи.

Милиция ввела план «Перехват» и выставила посты на выездах города. В результате поисков задержали 70-летнего жителя села Маман Ак-Суйского района. Он признался в совершении ДТП.

Пострадавшего с различными травмами госпитализировали в Иссык-Кульскую областную объединенную больницу.

Факт зарегистрировали в электронном журнале информации ОВД Каракола, назначили судебно-техническую экспертизу.