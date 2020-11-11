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Происшествия

Видео с Камчи в ИК № 47: заключенные отмечали дни истории и памяти предков

В Государственной службе исполнения наказаний прокомментировали появившееся в социальных сетях видео о пышной встрече криминального авторитета Камчи Кольбаева в стенах исправительной колонии № 47. По информации пресс-службы ведомства, ролик был снят 5 ноября.

«В указанный день администрация учреждения в соответствии с планом работы и под контролем организовала плановые спортивные мероприятия, приуроченные к празднованию дней истории и памяти предков, в частности мини-турнир по футболу, а также в соответствии с меню в обеденное время был накрыт скромный обеденный стол, в ходе которого были подведены итоги спортивного мероприятия и проведен религиозный обряд — чтение Корана», — сообщили в ГСИН.

В ведомстве также отметили, что по факту публикации видео в интернете сотрудники оперативного отдела провели обыски, в ходе которых найден и изъят сотовый телефон, на который производилась съемка.

«Телефон обнаружили у заключенного 1996 года рождения, осужденного по статьям 164 и 202 УК КР к 10 годам лишения свободы. За допущенное нарушение режима он водворен в помещение камерного типа сроком на месяц», — рассказали в ГСИН.

Служебная проверка проводится и в отношении работников, допустивших пронос на территорию колонии запрещенных вещей. В ведомстве подчеркивают, что ИК № 47 — учреждение лагерного типа.

Напомним, накануне в Сети появилась видеозапись, на которой видно, что для заключенных накрыли стол, приготовили плов и боорсоки. Отмечается, что таким образом заключенные встретили криминального авторитета Камчи Кольбаева. Один из них даже исполнил песню Аллы Пугачевой «Миллион алых роз».

Камчи Кольбаева задержали 21 октября. Ему вручили уведомление о подозрении по статье «Создание преступной организации или участие в ней» УК КР. Решением Первомайского районного суда кримавторитета водворили в СИЗО ГКНБ до окончания следствия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172645/
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