МВД: Кыргызстанцев незаконно вывозили в страны Персидского залива

Сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД выявлен канал незаконной миграции граждан Кыргызстана в страны Персидского залива. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Установлено, что должностные лица одного из частных агентств занятости, не имея разрешения на право трудоустройства граждан, оказывали услуги для их незаконного выезда в страны Персидского залива», — сообщили в МВД.

По факту организации незаконной миграции ведется следствие. Руководительнице агентства предъявлено уведомление о подозрении. В ближайшее время собранные милицией материалы будут переданы в суд.