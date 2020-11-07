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Сюжет: ЧП в армии

В Оше солдат Погранслужбы, пытаясь уйти в самоволку, прыгнул с четвертого этажа

В Оше солдат Погранслужбы, пытаясь самовольно оставить службу, прыгнул с четвертого этажа. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что солдат срочной службы был призван осенью 2020 года. По некоторым данным, он уже оставлял самовольно часть, но через некоторое время его вернули.

«Военнослужащий проходил курс молодого бойца и решил оставить часть. В этот же день его вернули на службу. Позже он под предлогом того, что пойдет в туалет, спрыгнул с четвертого этажа. Солдат получил травму руки. Факт зарегистрирован в ЕРПП», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172329/
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