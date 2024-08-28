В Погранслужбе объяснили причину больших очередей на границе с Узбекистаном

Пункты пропуска на кыргызско-узбекском участке госграницы функционируют в штатном режиме, сообщили в управлении информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

По его данным, с 10 августа отмечается очередное увеличение пассажиропотока и машин, следующих через пункт пропуска «Достук-автодорожный».

Ежесуточно пункт пропуска пересекают 18-26 тысяч человек. При этом его пропускная способность с учетом непрерывного осуществления пограничного контроля составляет 16 тысяч 400 человек в сутки.

«Значительное увеличение числа граждан и транспортных средств, пересекающих кыргызско-узбекскую госграницу через КПП «Достук-автодорожный», является причиной очередей, а также скопления легкового транспорта перед пунктом пропуска и связано с работой рынков Ошской области (дни оптовой торговли на рынках — вторник и суббота), прибытием студентов к местам учебы, продолжающимся туристическим сезоном и сезонными работами», — подчеркнули в Погранслужбе.

В пункте пропуска функционируют 33 кабины паспортного контроля:

разграничено движение пассажиропотока: создан отдельный коридор для граждан, пересекающих границу с грузом, и тех, кто без него;

пограничные наряды на КПП «Достук-автодорожный» оснащены видеорегистраторами, фиксирующими обстановку в пункте пропуска;

во взаимодействии с правоохранительными органами обеспечивается порядок на территории, прилегающей к КПП.

Отмечается, что на госгранице в пункте пропуска установлены видеокамеры и информационный щит, где указаны номера телефонов доверия и руководства Пограничной службы.

«Все обращения граждан оперативно рассматриваются руководством ПС, при необходимости проводится служебное расследование», — говорится в сообщении.

По состоянию на 28 августа на кыргызско-узбекской границе работают следующие пункты пропуска:

в Джалал-Абадской области: «Маданият-автодорожный», «Баймак-автодорожный»;

в Ошской области: «Достук-автодорожный»;

в Баткенской области: «Кызыл-Кия — автодорожный», «Кадамджай-автодорожный», «Кайтпас-автодорожный», «Ак-Кыя — автодорожный», «Отукчу-автодорожный», «Чечме-автодорожный».

Погранслужба рекомендует гражданам заранее планировать выезды и маршруты передвижения.