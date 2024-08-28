18:11
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

В Погранслужбе объяснили причину больших очередей на границе с Узбекистаном

Пункты пропуска на кыргызско-узбекском участке госграницы функционируют в штатном режиме, сообщили в управлении информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

По его данным, с 10 августа отмечается очередное увеличение пассажиропотока и машин, следующих через пункт пропуска «Достук-автодорожный».

Ежесуточно пункт пропуска пересекают 18-26 тысяч человек. При этом его пропускная способность с учетом непрерывного осуществления пограничного контроля составляет 16 тысяч 400 человек в сутки.

«Значительное увеличение числа граждан и транспортных средств, пересекающих кыргызско-узбекскую госграницу через КПП «Достук-автодорожный», является причиной очередей, а также скопления легкового транспорта перед пунктом пропуска и связано с работой рынков Ошской области (дни оптовой торговли на рынках — вторник и суббота), прибытием студентов к местам учебы, продолжающимся туристическим сезоном и сезонными работами», — подчеркнули в Погранслужбе.

В пункте пропуска функционируют 33 кабины паспортного контроля:

  • разграничено движение пассажиропотока: создан отдельный коридор для граждан, пересекающих границу с грузом, и тех, кто без него;
  • пограничные наряды на КПП «Достук-автодорожный» оснащены видеорегистраторами, фиксирующими обстановку в пункте пропуска;
  • во взаимодействии с правоохранительными органами обеспечивается порядок на территории, прилегающей к КПП.

Отмечается, что на госгранице в пункте пропуска установлены видеокамеры и информационный щит, где указаны номера телефонов доверия и руководства Пограничной службы.

«Все обращения граждан оперативно рассматриваются руководством ПС, при необходимости проводится служебное расследование», — говорится в сообщении.

По состоянию на 28 августа на кыргызско-узбекской границе работают следующие пункты пропуска:

  • в Джалал-Абадской области: «Маданият-автодорожный», «Баймак-автодорожный»;
  • в Ошской области: «Достук-автодорожный»;
  • в Баткенской области: «Кызыл-Кия — автодорожный», «Кадамджай-автодорожный», «Кайтпас-автодорожный», «Ак-Кыя — автодорожный», «Отукчу-автодорожный», «Чечме-автодорожный».

Погранслужба рекомендует гражданам заранее планировать выезды и маршруты передвижения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303365/
просмотров: 777
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров посетил войсковую часть в Караколе
Погранслужбы Кыргызстана и Таджикистана сделали совместное заявление. О чем оно
Камчыбек Ташиев ознакомился с новым оснащением Погранслужбы
Завтра на КПП «Ак-Тилек — автодорожный» возможны временные перерывы в работе
Гражданина с поддельным паспортом России задержали пограничники Кыргызстана
Из Казахстана в Кыргызстан пытались ввезти контрабанду на 3 миллиона сомов
Погранслужбе Кыргызстана за два года выделили более 20 миллиардов сомов
Почти $70 тысяч пытался вывезти из Кыргызстана гражданин России
На КПП «Чалдыбар-автодорожный» временно приостановят пропуск лиц и транспорта
В Баткене пограничник случайно убил сослуживца. Суд прекратил дело
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Школьница из&nbsp;Бишкека установила флаг Кыргызстана на&nbsp;Северном полюсе Школьница из Бишкека установила флаг Кыргызстана на Северном полюсе
Россия ужесточает меры для мигрантов на&nbsp;фоне демографического кризиса Россия ужесточает меры для мигрантов на фоне демографического кризиса
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Бизнес
Карта с&nbsp;бесплатным обналичиванием по&nbsp;всему миру от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Карта с бесплатным обналичиванием по всему миру от «Халык Банк Кыргызстан»
&laquo;Элдик Банк&raquo;: оплата налогов за&nbsp;транспорт и&nbsp;имущество «Элдик Банк»: оплата налогов за транспорт и имущество
История успеха: как Чынгыз Аманалиев и&nbsp;его бизнес выросли вместе с&nbsp;Kivano История успеха: как Чынгыз Аманалиев и его бизнес выросли вместе с Kivano
Осталось пять дней! Оплачивайте автоналог через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Осталось пять дней! Оплачивайте автоналог через «О!Деньги» без комиссии
28 августа, среда
18:09
В Казахстане запретили ввозить яблоки и вывозить бензин автотранспортом В Казахстане запретили ввозить яблоки и вывозить бензин...
18:04
Павел Дуров обвинен в насилии: мать его детей подала иск в Швейцарии
17:58
Какие улицы в Бишкеке закроют для проезда транспорта 31 августа
17:35
День независимости Кыргызстана. Программа запланированных мероприятий в Бишкеке
17:33
Кабмин хочет ввести единый норматив на установку закупочной цены на молоко