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Общество

Завтра на КПП «Ак-Тилек — автодорожный» возможны временные перерывы в работе

В связи с ремонтно-восстановительными работами по профилактике сетей ОАО «Кыргызтелеком» 6 марта с 9.00 до 14.00 на КПП «Ак-Тилек — автодорожный» возможны временные перерывы в пропуске лиц, транспортных средств и грузов. Об этом сообщили в Пограничной службе.

По ее данным, другие пограничные переходы, расположенные на кыргызско-казахском участке государственной границы, функционируют в штатном режиме.

Погранслужба ГКНБ просит граждан, пересекающих госграницу, заранее планировать время и маршруты движения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288276/
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