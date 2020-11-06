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Происшествия

Бывшего судью Первомайского райсуда Бишкека водворили в СИЗО

ГКНБ задержал бывшую судью Первомайского районного суда Бишкека Аиду Тилекееву. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что бывшую судью водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Она проходит обвиняемой по уголовному делу о коррупции и утечке информации при разработке автоматизированной информационной системы «Местный суд».

Следствием также задержан и водворен в СИЗО ГКНБ второй фигурант — руководитель ОсОО «ЦБИ» Александр Задорожный.

Напомним, в 2016 году представительством Европейского союза были выделены грантовые средства для разработки и внедрения АИС «Местный суд». Разработчиком выступила компания — ОсОО «ЦБИ». Глава этой фирмы З.А.А. в сговоре с руководством Верховного суда присвоили основную часть гранта и предоставили нерабочую программу, которая до сих пор не принята на баланс, ее техническая поддержка истекает в ноябре 2020-го. Пытаясь скрыть этот факт, руководство ВС заключило фиктивный договор с другой IT-компанией на разработку нового программного продукта, но уже на бюджетные деньги на сумму 8 миллионов сомов, рассчитывая тем самым подменить непригодную программу.

Компания «ЦБИ» имела прямой доступ к АИС «Местный суд», что привело к утечке сведений, содержащихся в базе данных информационных систем ГРС — «ЗАГС», «Паспорт» и «Адресно-справочное бюро».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172234/
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