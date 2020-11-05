В жилмассиве «Колмо» пьяный мужчина изнасиловал девушку. Подозреваемых задержали

В Бишкеке задержали трех мужчин, подозреваемых в изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, вчера примерно в 13.37 в милицию поступило сообщение о том, что в жилмассиве «Колмо» пьяный мужчина изнасиловал 20-летнюю девушку.

Прибывшие на место сотрудники УПСМ в ходе оперативного розыска задержали 23-летнего, 22-летнего и 21-летнего подозреваемых в совершении преступления. У одного из них изъяли пистолет.

Мужчин доставили в УВД Первомайского района для дальнейшего разбирательства.