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Происшествия

В жилмассиве «Колмо» пьяный мужчина изнасиловал девушку. Подозреваемых задержали

В Бишкеке задержали трех мужчин, подозреваемых в изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, вчера примерно в 13.37 в милицию поступило сообщение о том, что в жилмассиве «Колмо» пьяный мужчина изнасиловал 20-летнюю девушку.

Прибывшие на место сотрудники УПСМ в ходе оперативного розыска задержали 23-летнего, 22-летнего и 21-летнего подозреваемых в совершении преступления. У одного из них изъяли пистолет.

Мужчин доставили в УВД Первомайского района для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171992/
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