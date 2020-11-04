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В Чуйской области сотрудники ГКНБ обнаружили схрон с двумя гранатометами

В Чуйской области сотрудники ГКНБ обнаружили схрон оружия с двумя снаряженными гранатометами РПГ-18 «Муха». Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По факту незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело, дальнейшее расследование которого поручено МВД. Правоохранители ищут причастных к организации схрона граждан, а также устанавливают происхождение гранатометов и обстоятельства, при которых боевое оружие оказалось в посторонних руках.

Отметим, что РПГ-18 «Муха» — советская реактивная противотанковая граната, разработанная вначале 1960-х. По сей день это один из самых распространенных в мире гранатометов, активно используемых в боевых действиях по всему миру. Он создавался для поражения укрытий, укреплений и бронированных целей, а также для ликвидации живой силы, которая находится в зданиях и легких укрытиях.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171918/
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