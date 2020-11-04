Задержанный Антикоррупционной службой ГКНБ по факту вымогательства взятки член тендерной комиссии ГП «Кыргызтеплоэнерго» — это Расул Умбеталиев. Информацию об этом 24.kg подтвердили собственные источники.

Фото пресс-центра ГКНБ КР

Напомним, сегодня пресс-центр ГКНБ, не раскрывая личности подозреваемого, сообщил о задержании некоего члена тендерной комиссии, вымогавшего 500 тысяч сомов у предпринимателей за присуждение им победы в тендере на закупку угля. На кадрах оперативной съемки, представленных ведомством, можно опознать Расула Умбеталиева.