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Задержанный ГКНБ за вымогательство член тендерной комиссии — Расул Умбеталиев

Задержанный Антикоррупционной службой ГКНБ по факту вымогательства взятки член тендерной комиссии ГП «Кыргызтеплоэнерго» — это Расул Умбеталиев. Информацию об этом 24.kg подтвердили собственные источники.

пресс-центра ГКНБ КР
Фото пресс-центра ГКНБ КР

Напомним, сегодня пресс-центр ГКНБ, не раскрывая личности подозреваемого, сообщил о задержании некоего члена тендерной комиссии, вымогавшего 500 тысяч сомов у предпринимателей за присуждение им победы в тендере на закупку угля. На кадрах оперативной съемки, представленных ведомством, можно опознать Расула Умбеталиева.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171867/
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