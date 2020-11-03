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Происшествия

Водитель Toyota ездил с подложными номерами. Представился работником Финпола

В Бишкеке задержали мужчину, который управлял авто с подложными номерами и представился сотрудником Финпола. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, сегодня примерно в 11.00 на пересечении улиц Акиева и Киевской сотрудники УПСМ остановили водителя Toyota Camry. Им оказался 26-летний Б.Ч. Мужчина пояснил, что работает в ГСБЭП, а подложные номерные знаки являются оперативными.

«При проверке через ГСБЭП выяснилось, что водитель не работает и не работал у них, также у него отсутствовали водительские права. В ходе разбирательства водитель попытался скрыться, но сотрудники патрульной милиции задержали его на перекрестке улиц Фрунзе и Исанова», — проинформировали в ведомстве.

Составлено несколько протоколов, а за неповиновение работникам милиции водителя передали в УВД Первомайского района.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171822/
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