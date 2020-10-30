14:45
USD 81.80
EUR 95.95
RUB 1.04
Происшествия

Три человека погибли и пятеро пострадали в аварии в Джалал-Абадской области

В результате ДТП, произошедшего вчера в селе Кара-Жыгач Аксыйского района Джалал-Абадской области, три человека погибли и пятеро получили травмы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе регионального УОБДД.

«Авария произошла 29 октября в 18.40 на 38-м километре автодороги Кербен — Таш-Кумыр. Столкнулись «Дэу Матиз» и «Aуди-100». В результате ДТП погибли пассажир «Дэу Матиз» Б.у.М. и пассажиры «Ауди» И.у.С. и А.у.И. — они скончались по дороге в больницу», — сообщили в ведомстве.

Выжившие в аварии пятеро человек, по информации автоинспекторов, сейчас находятся в районной больнице в тяжелом состоянии. По факту происшествия ведется расследование, устанавливаются виновные.

В Сети ранее появилось видео, снятое очевидцами на месте происшествия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171409/
просмотров: 619
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абаде в отношении владельцев двух ресторанов возбудили уголовные дела
COVID-19. В Джалал-Абаде на неопределенный срок закрыли крупные рестораны
ДТП с советником полпреда Таласа. Обвиняемому продлили меру пресечения
В Бишкеке ГУОБДД перешло на ручное регулирование дорожного движения
Реформа милиции. Комментарий экспертов в связи с задержанием чиновника ГУОБДД
В России таксист из Кыргызстана врезался в иномарку и сбежал с места ДТП
Цифра дня. 496 человек погибли на дорогах Кыргызстана с начала 2020 года
Взятки, откаты и братишки. Видео рабочего дня высокопоставленного милиционера
В городе Ош в аварии погибли трое подростков
По подозрению в коррупции задержан замначальника ГУОБДД МВД Нур Сатыбалдиев
Популярные новости
Задержан бывший начальник управления мэрии Бишкека Даулет Досалиев Задержан бывший начальник управления мэрии Бишкека Даулет Досалиев
Сотрудники Соцфонда и&nbsp;ГНС скрыли от&nbsp;госбюджета больше 9&nbsp;миллиардов сомов Сотрудники Соцфонда и ГНС скрыли от госбюджета больше 9 миллиардов сомов
В&nbsp;Бишкеке задержан экс-директор Центра судебных представительств Тимур Шамбетов В Бишкеке задержан экс-директор Центра судебных представительств Тимур Шамбетов
В&nbsp;Бишкеке неизвестные избили студентов из&nbsp;Пакистана В Бишкеке неизвестные избили студентов из Пакистана
Бизнес
Безлимитный интернет, звонки и&nbsp;SMS! Проведи Хэллоуин вместе с&nbsp;MegaCom Безлимитный интернет, звонки и SMS! Проведи Хэллоуин вместе с MegaCom
Как устранить болезненные младенческие колики? Как устранить болезненные младенческие колики?
&laquo;Керемет Банк&raquo; начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International «Керемет Банк» начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
30 октября, пятница
14:39
Мэрия Бишкека продолжает устанавливать видеокамеры в Ленинском районе Мэрия Бишкека продолжает устанавливать видеокамеры в Ле...
14:24
Как в Бишкеке ремонтируют подземные коммуникации? Трубы обматывают скотчем
14:19
Первый вице-премьер уверен, что Кыргызстан не ухудшит свой кредитный рейтинг
14:17
Выборы президента. В ЦИК поступило первое заявление от кандидата
14:09
Кыргызстан использует только десятую часть потенциала в ЕАЭС