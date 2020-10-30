Три человека погибли и пятеро пострадали в аварии в Джалал-Абадской области

В результате ДТП, произошедшего вчера в селе Кара-Жыгач Аксыйского района Джалал-Абадской области, три человека погибли и пятеро получили травмы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе регионального УОБДД.
«Авария произошла 29 октября в 18.40 на
Выжившие в аварии пятеро человек, по информации автоинспекторов, сейчас находятся в районной больнице в тяжелом состоянии. По факту происшествия ведется расследование, устанавливаются виновные.
В Сети ранее появилось видео, снятое очевидцами на месте происшествия.