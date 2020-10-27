«Ленд Крузер» с подложным госномером задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержали водителя автомашины с подложным госномером. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

Фото УПСМ. В Бишкеке задержали очередного водителя автомашины с подложным госномером

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По ее данным, сегодня примерно в 11.50 на пересечении улиц Абдрахманова и Боконбаева сотрудники Патрульной службы милиции остановили автомашину Toyota Land Cruiser.

В ходе проверки установили, что водитель А.В. передвигается на машине с подложным номерным знаком.

Автомобиль поставили на специализированную стоянку, водителя передали следственно-оперативной группе УВД Свердловского района.