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Происшествия

«Ленд Крузер» с подложным госномером задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержали водителя автомашины с подложным госномером. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы. 

УПСМ
Фото УПСМ. В Бишкеке задержали очередного водителя автомашины с подложным госномером

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По ее данным, сегодня примерно в 11.50 на пересечении улиц Абдрахманова и Боконбаева сотрудники Патрульной службы милиции остановили автомашину Toyota Land Cruiser.

В ходе проверки установили, что водитель А.В. передвигается на машине с подложным номерным знаком.

Автомобиль поставили на специализированную стоянку, водителя передали следственно-оперативной группе УВД Свердловского района.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170958/
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