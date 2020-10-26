В Иссык-Кульской области задержали трех мужчин, перевозивших наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, в области провели спецоперацию «Транзит». Вокруг кольцевой дороги региона выставили мобильные передвижные посты.

В Тюпском районе остановили BMW под управлением 26-летнего жителя Чуйской области. При осмотре автомашины в покрышке запасного колеса обнаружили и изъяли мешок вещества со специфическим запахом дикорастущей конопли. Согласно заключению судебно-экспертного исследования, оно оказалось марихуаной общим весом 10 килограммов.

На трассе Каракол — Боконбаево — Балыкчи остановили Honda Stepwgn, которой управлял 34-летний Б.Н. У водителя обнаружили пять килограммов сухой растительности, предположительно, марихуаны.

Задержали и 35-летнего жителя села Ала-Бука Джалал-Абадской области. У него нашли 45 граммов гашиша.

Начато досудебное производство по статье 268 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта» УК КР.