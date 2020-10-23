В Бишкеке задержали мужчину, справившего нужду на автомобиль патрульной милиции

В Бишкеке задержали мужчину, который справил нужду на автомобиль Патрульной службы милиции. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

Фото УПСМ. В Бишкеке задержали мужчину, который справил нужду на автомобиль Патрульной службы милиции

По ее данным, 17 октября в Сети опубликовали видео, на котором неизвестный гражданин справляет нужду в общественном месте рядом с патрульной автомашиной.

В связи с этим сотрудники управления Патрульной службы милиции в ходе разыскных мероприятий задержали 21-летнего мужчину. Он извинился за свое поведение и пообещал больше не нарушать общественный порядок.

С задержанным провели разъяснительную беседу.