В Иссык-Кульской области зарегистрировали за этот год 250 ДТП

В Иссык-Кульской области за 9 месяцев текущего года зарегистрировали 250 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, это на 24 случая меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снизилось число погибших людей на 34,8 процента.

Выявлено 21 тысяча 305 нарушений ПДД, из них 543 — за управление автотранспортными средствами в нетрезвом состоянии.

В основном ДТП происходили по вине водителей, только в 25 случаях виноваты пешеходы.

По результатам рейдовых мероприятий в отношении 18 тысяч 612 водителей составили протоколы за нарушение правил дорожного движения, из них 421 — за управление авто в нетрезвом состоянии.