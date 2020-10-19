Избили и открыли огонь. В Бишкеке задержали подозреваемых в избиении мужчины

В Бишкеке задержали подозреваемых в избиении жителя столицы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции Бишкека.

По ее данным, 17 октября в 02.00 в милицию поступило сообщение о том, что на проспекте Манаса неизвестные избивают мужчину.

Выехавшие на место сотрудники милиции установили, что трое мужчин напали на местного жителя и стреляли из пистолета.

27-летнего, 31-летнего и 25-летнего подозреваемых задержали и передали в УВД Первомайского района Бишкека. У одного из них изъяли газотравматический пистолет.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР.