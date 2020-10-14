В Бишкеке задержали подозреваемых в нападении на иностранца

В Бишкеке задержали троих подозреваемых в избиении иностранца. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

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По ее данным, вчера ночью в милицию поступило сообщение о том, что в Нацгоспиталь за медицинской помощью с телесными повреждениями обратился гражданин Х.Х.

В медучреждение выехала следственно-оперативная группа УВД Октябрьского района. Но получить заявление от пострадавшего им не удалось, поскольку он был пьян.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР.

Правоохранители задержали 27-летнего Ж.Ч., 32-летнего Т.Р. и 31-летнего К.И. Их подозревают в нападении на уроженца Кубы. Следствие продолжается.