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Происшествия

Угрожал убийством. В Бишкеке задержали подозреваемого в ограблении

В Бишкеке задержали подозреваемого в ограблении горожанина. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, вчера в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на улице Буурдинской в 23.50 неизвестные угрожали 37-летнему мужчине расправой и ограбили его на 5 тысяч сомов.

По подозрению в совершении преступления патрульные задержали 26-летнего мужчину и передали в УВД Первомайского района. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 201 «Грабеж» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/169015/
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