Угрожал убийством. В Бишкеке задержали подозреваемого в ограблении

В Бишкеке задержали подозреваемого в ограблении горожанина. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, вчера в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на улице Буурдинской в 23.50 неизвестные угрожали 37-летнему мужчине расправой и ограбили его на 5 тысяч сомов.

По подозрению в совершении преступления патрульные задержали 26-летнего мужчину и передали в УВД Первомайского района. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 201 «Грабеж» УК КР.