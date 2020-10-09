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Происшествия

В Кадамджайском районе Баткенской области «Мерседес» упал в канал

В Кадамджайском районе Баткенской области «Мерседес» упал в канал. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
 
По ее данным, вчера, 8 октября, в 17.22 поступила информация о том, что в селе Гулдоромо в канал Нургазиева упал автомобиль «Мерседес-Бенц».
Пострадавших нет. Прибывшие на место спасатели вытащили машину из воды.
 
 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/168443/
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