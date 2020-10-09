В Кадамджайском районе Баткенской области «Мерседес» упал в канал. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, вчера, 8 октября, в 17.22 поступила информация о том, что в селе Гулдоромо в канал Нургазиева упал автомобиль «Мерседес-Бенц».