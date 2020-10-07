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Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. Между митингующими и дружинниками произошла стычка

Митингующие сторонники экс-депутата парламента Садыра Жапарова двинулись вверх по улице Абдырахманова. На пересечении с Медерова их встретила колонна дружинников. 

На месте присутствует не меньше 1,5 тысячи человек. Часть митингующих настроена агрессивно. 

Дружинники уговаривают митингующих разойтись. Сами они встали в несколько шеренг. Спустя некоторое время протестующие ринулись на народную дружину. Произошла драка.

Ранее участники акции протеста кидали камни в сторону кафе Navat и торговый центр «Вефа».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/167999/
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