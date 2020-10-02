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Происшествия

В МВД признали: наезд на маму певицы Юлии Руцкой совершил милиционер

Факт автонаезда на маму певицы Юлии Руцкой зарегистрирован в ЕРПП по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств». Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что 1 октября примерно в 14.00 сотрудник органов внутренних дел, управляя служебной автомашиной марки Nissan Almera, завершая маневр (задний ход) по улице Усенбаева, совершил автонаезд на 70-летнюю А.С.

«В результате ДТП гражданка А.С. была доставлена в больницу с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга». Факт зарегистрирован в ЕРПП. Сам милиционер от своей вины не отказывается и готов в полном объеме возместить ущерб. Автомашина поставлена на штрафстоянку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, судебно-автотехническая и судебно-трасологическая экспертизы. Кроме этого, по данному факту Служба внутренних расследований МВД проводит проверку», — сообщили в МВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/167207/
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