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В пригороде Бишкека произошло разбойное нападение. Убита девушка

В пригороде Бишкека произошло разбойное нападение. Убита девушка. Следователи ГУВД Чуйской области начали следствие, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 26 сентября примерно в 3.11 в ОВД Аламединского района поступило сообщение по факту разбойного нападения в одном из домов села Нижняя Ала-Арча.

Установлено, что двое неизвестных в масках, проникнув в дом, нанесли ножевое ранение 62-летнему Т.Ж. и его 26-летней дочери Т.А., после чего скрылись. Девушка скончалась, мужчина доставлен в одну из больниц столицы.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 130 «Убийство» УК КР. Начато досудебное производство.

Создана следственная группа, которая проводит все необходимые следственные и оперативные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166540/
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